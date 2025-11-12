BASF Aktie

43,71EUR 0,18EUR 0,41%
BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

12.11.2025 07:46:58

BASF Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BASF von 55 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die europäische Chemiebranche sei strukturell angeschlagen, schrieb Gaurav Jain am Dienstagnachmittag in seiner Analyse. Wer an Relevanz verliere, in der globalen Kostenkurve schlecht positioniert sei und/oder möglicherweise gar seine Kapitalkosten nicht mehr verdiene, gerate in einen langsamen, aber unerbittlichen Abwärtsstrudel. Ohne Zugang zu billigem russischen Gas oder massiv sinkenden Kapazitäten in China könnte genau dies das Schicksal der europäischen Chemiebranche sein. Die Politik könne dies wohl kaum verhindern, ganz gleich wie umfassend der "European Chemicals Industry Action Plan" auch sei. Jain schätzt die Branche insgesamt also negativ ein. Relativ gut findet er Industriegaskonzerne, Zutatenhersteller und Chemikalienhändler. Besonders skeptisch sieht er breit aufgestellte Chemiekonzerne./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Equal Weight
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
43,57 € 		Abst. Kursziel*:
-5,90%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
43,71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,20%
Analyst Name::
Gaurav Jain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

