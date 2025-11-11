BASF Aktie
|43,11EUR
|0,03EUR
|0,07%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 45 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die erhöhten Investitionen und die zyklisch schwachen operativen Bedingungen überschatteten die Gewinn- und Barmittelgenerierung des Chemiekonzerns, schrieb Chris Counihan in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Letztere nähere sich allerdings dem Tiefpunkt. Die Veräußerung von Aktivitäten beschleunige zudem den Schuldenabbau und bringe Aktienrückkäufe. Dank historisch hoher Ausschüttungen biete die Bewertung Unterstützung. Das neue Kursziel gehe auf seine gesenkten operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) aufgrund des Verkaufs des Lackgeschäfts zurück./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,12%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
43,11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,26%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in Frankfurt: DAX nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
10.11.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse Frankfurt: DAX mit Kursplus (finanzen.at)