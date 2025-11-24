BASF Aktie

44,30EUR 0,33EUR 0,75%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

24.11.2025 08:47:33

BASF Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 51 auf 45 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Papiere der Ludwigshafener seien nach ihrem überdurchschnittlichen guten Lauf fair bewertet, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Analyse. BASF bleibe eines der am besten positionierten Unternehmen der Branche, in der das Umfeld aber wohl auch 2026 herausfordernd bleibe. Es fehle jetzt an weiteren Kurstreibern./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

BASF Hold
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
44,10 € 		Abst. Kursziel*:
2,04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,58%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

