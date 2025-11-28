BASF Aktie

44,46EUR -0,03EUR -0,07%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

28.11.2025 07:06:26

BASF Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi suchte am Freitag in seinem Branchenausblick auf 2026 nach den Perlen im schwierigen Umfeld. Die zyklischen und strukturellen Probleme der Chemiekonzerne seien inzwischen zumindest am Markt besser verstanden worden. Schnelle Lösungen seien allerdings nicht Sicht und der Abwärtstrend bei den Gewinnschätzungen dürfte anhalten. Udeshis Favoriten sind Novonesis, Croda, Syensqo, Umicore, Johnson Matthey und Solvay./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:22 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Underweight
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
44,66 € 		Abst. Kursziel*:
-10,43%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
44,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,03%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

