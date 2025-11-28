BASF Aktie
|44,46EUR
|-0,03EUR
|-0,07%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi suchte am Freitag in seinem Branchenausblick auf 2026 nach den Perlen im schwierigen Umfeld. Die zyklischen und strukturellen Probleme der Chemiekonzerne seien inzwischen zumindest am Markt besser verstanden worden. Schnelle Lösungen seien allerdings nicht Sicht und der Abwärtstrend bei den Gewinnschätzungen dürfte anhalten. Udeshis Favoriten sind Novonesis, Croda, Syensqo, Umicore, Johnson Matthey und Solvay./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Underweight
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
44,66 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,43%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
44,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,03%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
|
27.11.25
|Kaum Veränderungen: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung wenig verändert (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
27.11.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schwächelt mittags (finanzen.at)
|
27.11.25