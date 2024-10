Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 sackt am Nachmittag ab

Um 15:42 Uhr verliert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,36 Prozent auf 4 443,79 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,031 Prozent auf 4 461,13 Punkte an der Kurstafel, nach 4 459,75 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 4 466,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 426,71 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bei 4 386,98 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 22.07.2024, den Stand von 4 462,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 823,09 Punkte.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 8,60 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 3,70 Prozent auf 218,55 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,42 Prozent auf 140,96 EUR), BAT (+ 0,91 Prozent auf 26,55 GBP), Rio Tinto (+ 0,79 Prozent auf 50,02 GBP) und HSBC (+ 0,40 Prozent auf 6,78 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,63 Prozent auf 477,40 EUR), Enel (-2,27 Prozent auf 7,16 EUR), Allianz (-1,83 Prozent auf 295,70 EUR), National Grid (-1,67 Prozent auf 10,02 GBP) und Novartis (-1,62 Prozent auf 98,81 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 10 040 083 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 477,683 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,01 zu Buche schlagen. HSBC-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,11 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at