Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|XETRA-Handel im Blick
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03.09.2026 12:26:57
Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt mittags
Um 12:10 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 0,14 Prozent auf 25 803,71 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,160 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,006 Prozent stärker bei 25 840,92 Punkten, nach 25 839,33 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 935,49 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 803,15 Zählern.
DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 2,50 Prozent zurück. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.08.2026, den Stand von 26 001,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der DAX 24 795,94 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, lag der DAX bei 23 594,80 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,15 Prozent nach oben. Bei 26 618,74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1,76 Prozent auf 28,95 EUR), SAP SE (+ 1,72 Prozent auf 184,56 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,83 Prozent auf 163,25 EUR), Continental (+ 0,64 Prozent auf 69,54 EUR) und Beiersdorf (+ 0,60 Prozent auf 77,48 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Rheinmetall (-2,38 Prozent auf 1 064,40 EUR), Airbus SE (-1,71 Prozent auf 193,58 EUR), adidas (-1,54 Prozent auf 147,25 EUR), MTU Aero Engines (-1,43 Prozent auf 337,90 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,30 Prozent auf 38,85 EUR).
Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 449 022 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 212,673 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,31 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|MTU Aero Engines AG
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|Volkswagen (VW) AG Vz.
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Indizes in diesem Artikel
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