MTU Aero Engines Aktie
|368,60EUR
|-0,90EUR
|-0,24%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU nach Zahlen zum zweiten Quartal von 319 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Triebwerkherstellers hätten sowohl seine Annahmen als auch die Konsensschätzungen leicht übertroffen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das gute Abschneiden sei vor allem dem Segment Wartung und Reparatur geschuldet./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Hold
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
350,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
364,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,00%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
368,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,07%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
03.08.26
|DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
03.08.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
03.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
31.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
31.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
31.07.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.07.26