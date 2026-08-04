MTU Aero Engines Aktie

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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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04.08.2026 12:17:21

MTU Aero Engines Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU nach Zahlen zum zweiten Quartal von 319 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Triebwerkherstellers hätten sowohl seine Annahmen als auch die Konsensschätzungen leicht übertroffen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das gute Abschneiden sei vor allem dem Segment Wartung und Reparatur geschuldet./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Hold
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
364,60 € 		Abst. Kursziel*:
-4,00%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
368,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,07%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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