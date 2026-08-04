HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU nach Zahlen zum zweiten Quartal von 319 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Triebwerkherstellers hätten sowohl seine Annahmen als auch die Konsensschätzungen leicht übertroffen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das gute Abschneiden sei vor allem dem Segment Wartung und Reparatur geschuldet./rob/bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.