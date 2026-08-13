MTU Aero Engines Aktie
|377,10EUR
|1,10EUR
|0,29%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU nach Zahlen zum zweiten Quartal von 428 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate belegten die Widerstandsfähigkeit des Geschäfts mit Wartung und Reparatur, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Hersteller von Flugzeugturbinen habe auch von gelösten Problemen des Partners Pratt & Whitney profitiert./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
435,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
380,30 €
|
Abst. Kursziel*:
14,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
377,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,35%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
11.08.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
10.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.08.26
|DAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
10.08.26
|DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.08.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt MTU auf 'Underweight' - Ziel 420 Euro (dpa-AFX)
|
07.08.26
|MTU Aero Engines-Analyse: Barclays Capital vergibt für Aktie niedrigere Einstufung (finanzen.at)
|
05.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|30.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|30.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|30.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|377,10
|0,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:14
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:36
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:27
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|17:18
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|16:58
|Cisco Halten
|DZ BANK
|16:55
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:32
|Cisco Buy
|UBS AG
|14:47
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:22
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:58
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:35
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|MLP Buy
|Baader Bank
|10:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|09:09
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank