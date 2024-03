Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Minus

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,08 Prozent tiefer bei 18 163,86 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,821 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,023 Prozent auf 18 175,08 Punkte an der Kurstafel, nach 18 179,25 Punkten am Vortag.

Bei 18 177,02 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 140,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1,27 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.02.2024, bei 17 370,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, wies der DAX einen Stand von 16 706,18 Punkten auf. Der DAX stand vor einem Jahr, am 22.03.2023, bei 15 216,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,32 Prozent nach oben. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 1,66 Prozent auf 378,60 EUR), Siemens Energy (+ 1,58 Prozent auf 16,11 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,24 Prozent auf 73,42 EUR), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 497,10 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,03 Prozent auf 26,41 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Infineon (-1,13 Prozent auf 31,53 EUR), Siemens (-0,79 Prozent auf 173,46 EUR), Merck (-0,71 Prozent auf 160,45 EUR), adidas (-0,67 Prozent auf 197,86 EUR) und Deutsche Börse (-0,43 Prozent auf 185,20 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 653 564 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 202,560 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,10 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,69 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

