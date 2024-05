Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Der LUS-DAX verliert am Mittag an Wert.

Am Donnerstag verbucht der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,27 Prozent auf 18 829,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 882,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 809,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.04.2024, notierte der LUS-DAX bei 17 772,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.02.2024, lag der LUS-DAX noch bei 17 068,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.05.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 905,00 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,45 Prozent zu. Bei 18 888,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 2,36 Prozent auf 25,60 EUR), Hannover Rück (+ 1,73 Prozent auf 228,70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,70 Prozent auf 453,60 EUR), Allianz (+ 1,52 Prozent auf 267,30 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,28 Prozent auf 40,26 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen BMW (-5,46 Prozent auf 97,28 EUR), Siemens (-5,42 Prozent auf 177,52 EUR), Sartorius vz (-4,75 Prozent auf 279,00 EUR), Daimler Truck (-3,48 Prozent auf 39,67 EUR) und Bayer (-1,35 Prozent auf 28,93 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 049 371 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 203,891 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at