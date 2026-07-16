Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX mittags

Am Donnerstag tendiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,38 Prozent schwächer bei 31 979,75 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 351,434 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,199 Prozent auf 32 164,61 Punkte an der Kurstafel, nach 32 100,75 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 937,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 32 164,61 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,748 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.06.2026, wies der MDAX 32 586,54 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 30 938,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, stand der MDAX bei 30 721,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,23 Prozent nach oben. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 2,43 Prozent auf 26,16 EUR), Schaeffler (+ 2,03 Prozent auf 8,55 EUR), Knorr-Bremse (+ 1,29 Prozent auf 102,30 EUR), Delivery Hero (+ 1,23 Prozent auf 38,65 EUR) und KRONES (+ 1,11 Prozent auf 109,60 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-4,66 Prozent auf 40,29 EUR), Siltronic (-4,57 Prozent auf 87,80 EUR), PUMA SE (-2,46 Prozent auf 28,59 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,00 Prozent auf 81,05 EUR) und Nemetschek SE (-1,73 Prozent auf 56,85 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Delivery Hero-Aktie aufweisen. 2 036 959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39,829 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at