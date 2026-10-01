PUMA Aktie
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WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Investitionen seien das zentrale Thema gewesen, schrieb Nick Anderson am Donnerstag in seinem Resümee der Investorenveranstaltungen von Adidas, On Holding und Puma. Dabei habe On am meisten geglänzt. Die Neuerungen seien aber in Zeiten immer ähnlicherer technischer Funktionalitäten keine Garantie mehr für Wachstum. Die erfolgreiche Vermarktung der Innovationen gebe letztlich den Ausschlag. Diesbezüglich zeichneten sich vor allem Adidas und On aus. Puma stehe technologisch an der Spitze, dies werde aber noch nicht entsprechend gewürdigt./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 15:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Buy
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,40 €
|
Abst. Kursziel*:
78,57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
77,54%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
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