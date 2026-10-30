PUMA Aktie

26,69EUR 1,57EUR 6,25%
PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.10.2026 09:46:01

PUMA SE Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Neutral" belassen. Der Sportwarenhersteller habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Wendy Liu am Freitag in ihrer ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:59 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
26,69 € 		Abst. Kursziel*:
-10,08%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
26,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,08%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PUMA SE

mehr Nachrichten

Analysen zu PUMA SE

mehr Analysen
09:46 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:45 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
09:38 PUMA Hold Deutsche Bank AG
08:59 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 26,69 6,25% PUMA SE

Aktuelle Aktienanalysen

11:40 Amazon Outperform RBC Capital Markets
11:32 Volkswagen Neutral UBS AG
11:06 Air Liquide Buy UBS AG
11:00 Deutsche Bank Buy UBS AG
10:59 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
10:58 ING Group Buy UBS AG
10:42 OMV kaufen UBS AG
10:37 Amazon Buy UBS AG
10:36 STMicroelectronics Buy UBS AG
10:35 KION GROUP Buy Warburg Research
10:34 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
10:33 BP Buy UBS AG
10:32 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:32 DEUTZ Buy Warburg Research
10:31 BP Outperform RBC Capital Markets
10:28 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
10:20 DO buy UBS AG
10:14 GSK Underweight Barclays Capital
10:14 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
10:13 ING Group Overweight Barclays Capital
09:58 Linde Outperform Bernstein Research
09:57 Air Liquide Outperform Bernstein Research
09:56 Air Liquide Kaufen DZ BANK
09:56 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
09:46 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:45 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
09:38 PUMA Hold Deutsche Bank AG
09:38 AB InBev Equal Weight Barclays Capital
09:35 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
09:34 AIXTRON Buy Deutsche Bank AG
09:33 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:32 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
09:32 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
09:27 Andritz buy Deutsche Bank AG
09:17 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
09:16 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
08:59 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
08:49 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:40 Air Liquide Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:39 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
08:37 ABB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:36 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:24 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:57 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:54 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
07:53 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:52 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:51 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:51 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen