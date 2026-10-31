PUMA Aktie
|26,42EUR
|1,30EUR
|5,18%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wendy Liu berücksichtigte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Erkenntnisse aus dem Bericht zum dritten Quartal, aber auch aktuelle Währungsentwicklungen und frische Branchendaten. Das herausfordernde Konsumumfeld, hohe Lagerbestände und der sich verschärfende Wettbewerb könnten dazu führen, dass die Trendwende bei dem Sportartikelhersteller länger dauere als erwartet./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
26,64 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,40%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
26,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,59%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
30.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Puma auf 26 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
30.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.10.26
|Puma erarbeitet mit Anta stärker DTC-lastiges Geschäftsmodell in China (Dow Jones)
|
30.10.26
|ROUNDUP: Puma sieht trotz anhaltendem Umsatzminus Fortschritte - Aktie gefragt (dpa-AFX)
|
30.10.26
|MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PUMA SE-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
30.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu PUMA SE
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|26,42
|5,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|30.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG