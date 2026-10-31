PUMA Aktie

26,42EUR 1,30EUR 5,18%
PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

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30.10.2026 20:17:38

PUMA SE Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wendy Liu berücksichtigte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Erkenntnisse aus dem Bericht zum dritten Quartal, aber auch aktuelle Währungsentwicklungen und frische Branchendaten. Das herausfordernde Konsumumfeld, hohe Lagerbestände und der sich verschärfende Wettbewerb könnten dazu führen, dass die Trendwende bei dem Sportartikelhersteller länger dauere als erwartet./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
26,64 € 		Abst. Kursziel*:
-2,40%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
26,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,59%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PUMA SE

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30.10.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
30.10.26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 26,42 5,18% PUMA SE

Aktuelle Aktienanalysen

30.10.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
30.10.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
30.10.26 Amazon Buy UBS AG
30.10.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
30.10.26 GSK Halten DZ BANK
30.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
30.10.26 Amazon Kaufen DZ BANK
30.10.26 Salzgitter Halten DZ BANK
30.10.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 UBS Kaufen DZ BANK
30.10.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Sanofi Outperform Bernstein Research
30.10.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
30.10.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
30.10.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 AstraZeneca Buy UBS AG
30.10.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
30.10.26 Shell Neutral UBS AG
30.10.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
30.10.26 Unilever Outperform Bernstein Research
30.10.26 Renault Sell UBS AG
30.10.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
30.10.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 AIXTRON Halten DZ BANK
30.10.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 Volkswagen Neutral UBS AG
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