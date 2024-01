Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags

Am Freitag gibt der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,25 Prozent auf 16 525,89 Punkte nach. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,650 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,357 Prozent fester bei 16 626,53 Punkten in den Freitagshandel, nach 16 567,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 16 647,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 524,99 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.12.2023, betrug der DAX-Kurs 16 744,41 Punkte. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 19.10.2023, den Wert von 15 045,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, stand der DAX bei 14 920,36 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Minus von 1,45 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 963,47 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit RWE (+ 0,87 Prozent auf 37,24 EUR), SAP SE (+ 0,84 Prozent auf 148,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,79 Prozent auf 23,07 EUR), EON SE (+ 0,73 Prozent auf 12,42 EUR) und Siemens Energy (+ 0,60 Prozent auf 11,79 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Zalando (-1,57 Prozent auf 16,26 EUR), Continental (-1,56 Prozent auf 70,76 EUR), Covestro (-1,52 Prozent auf 47,21 EUR), Siemens Healthineers (-1,52 Prozent auf 52,00 EUR) und Porsche Automobil vz (-1,42 Prozent auf 43,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 3 583 933 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 169,396 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at