Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Minus

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,27 Prozent tiefer bei 3 401,75 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 520,754 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 3 410,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 410,83 Punkten am Vortag.

Bei 3 410,81 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 401,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,03 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.04.2024, bei 3 309,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 388,33 Punkten auf. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 29.05.2023, bei 3 226,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,32 Prozent nach oben. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 175,55 Punkten.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 2,52 Prozent auf 56,90 EUR), ATOSS Software (+ 0,65 Prozent auf 234,00 EUR), SAP SE (+ 0,52 Prozent auf 178,14 EUR), HENSOLDT (+ 0,21 Prozent auf 37,40 EUR) und Siltronic (+ 0,07 Prozent auf 76,40 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-3,21 Prozent auf 51,25 EUR), CANCOM SE (-1,53 Prozent auf 30,80 EUR), Sartorius vz (-1,52 Prozent auf 245,50 EUR), Nordex (-1,44 Prozent auf 14,35 EUR) und CompuGroup Medical SE (-1,24 Prozent auf 27,18 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 161 111 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 210,591 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,38 erwartet. Mit 7,75 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

