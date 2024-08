Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verliert am Nachmittag

Am Montag notiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,19 Prozent leichter bei 7 255,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,236 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,373 Prozent fester bei 7 296,84 Punkten in den Handel, nach 7 269,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 307,45 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 250,50 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 12.07.2024, einen Stand von 7 724,32 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, einen Stand von 8 219,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 7 340,19 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gab der Index bereits um 3,65 Prozent nach. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 259,19 Punkten. 7 029,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 72 739 Aktien gehandelt. Mit 317,711 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Stellantis-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

