Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime fällt zum Start zurück

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,04 Prozent leichter bei 1 735,50 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,190 Prozent auf 1 732,84 Punkte an der Kurstafel, nach 1 736,13 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 738,23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 730,24 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der ATX Prime bereits um 0,208 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, mit 1 723,67 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, stand der ATX Prime bei 1 545,50 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 01.02.2023, bei 1 697,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 1,25 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 1 746,00 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit BAWAG (+ 2,55 Prozent auf 49,06 EUR), PORR (+ 1,08 Prozent auf 13,14 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,80 Prozent auf 22,64 EUR), Marinomed Biotech (+ 0,74 Prozent auf 27,20 EUR) und Raiffeisen (+ 0,57 Prozent auf 19,43 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-1,45 Prozent auf 30,50 EUR), STRABAG SE (-1,38 Prozent auf 42,75 EUR), Palfinger (-1,04 Prozent auf 23,75 EUR), Flughafen Wien (-1,00 Prozent auf 49,60 EUR) und CA Immobilien (-0,82 Prozent auf 30,15 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 39 837 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 26,160 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 10,32 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at