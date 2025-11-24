BAWAG Aktie
|112,30EUR
|1,30EUR
|1,17%
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
BAWAG overweight
Die Analysten von Morgan Stanley haben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG von 149 auf 146 Euro gesenkt. Die Empfehlung "Overweight" wurde von der zuständigen Analystin Gulnara Saitkulova hingegen bestätigt.
Für österreichische Banken seien die Gewinnschätzungen um etwa 1 bis 2 Prozent nach oben korrigiert worden, um eine neue Annahme eines EZB-Leitzinses von 2 Prozent widerzuspiegeln, schreiben die Analysten in der am Montag vorgelegten Branchenstudie.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Morgan-Stanley-Analysten für die BAWAG 10,64 Euro für 2025, sowie 12,59 bzw. 14,45 Euro für die beiden Folgejahre.
Am Montagnachmittag notierten die Titel der BAWAG an der Wiener Börse mit plus 1,3 Prozent bei 112,40 Euro.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ISIN AT0000BAWAG2 WEB http://www.bawagpsk.com
