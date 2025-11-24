Die Analysten von Morgan Stanley haben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG von 149 auf 146 Euro gesenkt. Die Empfehlung "Overweight" wurde von der zuständigen Analystin Gulnara Saitkulova hingegen bestätigt.

Für österreichische Banken seien die Gewinnschätzungen um etwa 1 bis 2 Prozent nach oben korrigiert worden, um eine neue Annahme eines EZB-Leitzinses von 2 Prozent widerzuspiegeln, schreiben die Analysten in der am Montag vorgelegten Branchenstudie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Morgan-Stanley-Analysten für die BAWAG 10,64 Euro für 2025, sowie 12,59 bzw. 14,45 Euro für die beiden Folgejahre.

Am Montagnachmittag notierten die Titel der BAWAG an der Wiener Börse mit plus 1,3 Prozent bei 112,40 Euro.

