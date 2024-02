Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Handelsstart leichter

Am Montag verliert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,03 Prozent auf 3 383,89 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 108,696 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,001 Prozent auf 3 384,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 384,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 381,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 393,30 Punkten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Der ATX wies vor einem Monat, am 26.01.2024, einen Stand von 3 455,57 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, den Wert von 3 253,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, wies der ATX 3 455,75 Punkte auf.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,824 Prozent nach. Bei 3 489,80 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Verbund (+ 0,94 Prozent auf 64,55 EUR), Telekom Austria (+ 0,63 Prozent auf 7,98 EUR), Lenzing (+ 0,49) Prozent auf 30,65 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,38 Prozent auf 8,02 EUR) und CA Immobilien (+ 0,33 Prozent auf 30,40 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen OMV (-0,59 Prozent auf 40,35 EUR), Raiffeisen (-0,46 Prozent auf 19,64 EUR), Andritz (-0,25 Prozent auf 60,65 EUR), Erste Group Bank (-0,23 Prozent auf 39,28 EUR) und AT S (AT&S) (-0,20 Prozent auf 20,08 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 317 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 22,217 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,65 erwartet. Die BAWAG-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

