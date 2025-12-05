HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1050 Pence belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
10,50 £
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
10,73 £
Abst. Kursziel*:
-2,11%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
10,71 £
Abst. Kursziel aktuell:
-1,99%
Analyst Name::
Anke Reingen
11:08
HSBC Holdings Sector Perform
RBC Capital Markets
02.12.25
HSBC Holdings Neutral
UBS AG
02.12.25
HSBC Holdings Neutral
JP Morgan Chase & Co.
27.11.25
HSBC Holdings Overweight
Barclays Capital
21.11.25
HSBC Holdings Hold
Deutsche Bank AG
