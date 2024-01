Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX sackt am Nachmittag ab

Am Montag verliert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,53 Prozent auf 16 615,82 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,678 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,112 Prozent auf 16 723,24 Punkte an der Kurstafel, nach 16 704,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 736,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 612,97 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 15.12.2023, wies der DAX einen Stand von 16 751,44 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, erreichte der DAX einen Wert von 15 186,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 15 086,52 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 gab der Index bereits um 0,916 Prozent nach. Bei 16 963,47 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 448,71 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Continental (+ 1,35 Prozent auf 73,78 EUR), Commerzbank (+ 1,06 Prozent auf 11,47 EUR), Porsche Automobil vz (+ 0,78 Prozent auf 45,32 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,60 Prozent auf 22,64 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,55 Prozent auf 383,60 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Siemens Energy (-3,82 Prozent auf 11,97 EUR), Fresenius SE (-3,01 Prozent auf 27,04 EUR), Zalando (-2,55 Prozent auf 17,78 EUR), Beiersdorf (-2,53 Prozent auf 134,65 EUR) und Porsche (-1,99 Prozent auf 74,00 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 3 743 588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 169,443 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

2024 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

