Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX schlussendlich mit Abgaben

Zum Handelsschluss tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,92 Prozent schwächer bei 18 496,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 434,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 668,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 132,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, notierte der LUS-DAX bei 17 734,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 29.05.2023, einen Wert von 15 945,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,47 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 888,50 Punkten. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell adidas (+ 2,16 Prozent auf 227,10 EUR), Merck (+ 0,51 Prozent auf 168,50 EUR), Hannover Rück (+ 0,45 Prozent auf 224,00 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,35 Prozent auf 230,60 EUR) und Zalando (+ 0,33 Prozent auf 24,11 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-3,84 Prozent auf 25,80 EUR), Rheinmetall (-3,42 Prozent auf 516,10 EUR), Infineon (-3,19 Prozent auf 37,07 EUR), Bayer (-3,15 Prozent auf 26,93 EUR) und Sartorius vz (-3,01 Prozent auf 241,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 860 504 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 210,591 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 3,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7,50 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

