MTU Aero Engines Aktie
|346,40EUR
|-3,10EUR
|-0,89%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 446 Euro auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier legte am Montag dar, warum er den Bewertungsrückgang der Aktien des Triebwerksbauers für übertrieben hält. Er teilt zwar die Ansicht, dass die Konkurrenten GE Aerospace, Safran und Rolls Royce die klareren Anlagestorys zu bieten haben, lobte aber die starke fundamentale Ausgangslage bei MTU, vor allem im Wartungs- und Ersatzteilgeschäft. Der Abschlag sei übertrieben für ein Unternehmen ohne Schieflage./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 03:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
446,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
346,20 €
|
Abst. Kursziel*:
28,83%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
346,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,75%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Analysen zu MTU Aero Engines AGmehr Analysen
|10:38
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|346,10
|-0,97%
