MTU Aero Engines Aktie

353,10EUR -2,00EUR -0,56%
MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

18.11.2025 06:59:36

MTU Aero Engines Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von MTU beim Kursziel von 360 Euro mit "Sector Perform" aufgenommen. Der Triebwerksbauer habe eine attraktive Positionierung im Geschäft mit Flugzeug-Erstausrüstern und sei außerdem stark in der Wartungsnische stationiert, schrieb Mark Fielding in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Die Papiere seien vor diesem Hintergrund aber fair bewertet./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 23:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

MTU Aero Engines AG Sector Perform
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
357,10 € 		Abst. Kursziel*:
0,81%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
353,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,95%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

