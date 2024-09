Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Letztendlich schloss der MDAX am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 25 193,61 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 245,673 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,024 Prozent höher bei 25 207,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 201,26 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 344,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25 050,15 Einheiten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, betrug der MDAX-Kurs 24 249,84 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 741,07 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, mit 27 060,64 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 6,13 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Zählern registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Aroundtown SA (+ 14,30 Prozent auf 2,79 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 4,51 Prozent auf 37,56 EUR), TAG Immobilien (+ 3,49 Prozent auf 16,31 EUR), RATIONAL (+ 1,42 Prozent auf 890,00 EUR) und HENSOLDT (+ 1,20 Prozent auf 30,30 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Delivery Hero (-4,82 Prozent auf 26,65 EUR), thyssenkrupp (-4,41 Prozent auf 2,78 EUR), Stabilus SE (-2,62 Prozent auf 35,35 EUR), TRATON (-2,54 Prozent auf 26,90 EUR) und K+S (-2,47 Prozent auf 10,06 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 9 241 817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 19,600 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

2024 hat die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 16,66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

