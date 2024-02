Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

Der MDAX notierte am ersten Tag der Woche im Minus.

Zum Handelsende tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0,51 Prozent tiefer bei 26 014,17 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 249,377 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 26 069,69 Zählern und damit 0,300 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26 148,08 Punkte).

Bei 26 069,69 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 897,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 19.01.2024, den Wert von 25 432,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, wies der MDAX einen Wert von 26 283,89 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, bei 28 857,81 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2024 bereits um 3,07 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 3,47 Prozent auf 35,18 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,21 Prozent auf 39,46 EUR), Gerresheimer (+ 0,89 Prozent auf 91,10 EUR), PUMA SE (+ 0,88 Prozent auf 42,58 EUR) und JENOPTIK (+ 0,86 Prozent auf 30,32 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Bechtle (-5,53 Prozent auf 46,51 EUR), thyssenkrupp (-3,66 Prozent auf 4,58 EUR), SMA Solar (-3,31 Prozent auf 52,50 EUR), TeamViewer (-2,65 Prozent auf 13,59 EUR) und Siltronic (-2,35 Prozent auf 87,40 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 750 096 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 16,966 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

