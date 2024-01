Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beginnt Freitagshandel in der Verlustzone

Der SDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Der SDAX sinkt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,44 Prozent auf 13 513,22 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 110,866 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,326 Prozent auf 13 529,13 Punkte an der Kurstafel, nach 13 573,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 513,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 529,13 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 3,65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.12.2023, lag der SDAX bei 13 210,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.10.2023, lag der SDAX noch bei 12 559,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, wies der SDAX einen Stand von 12 345,04 Punkten auf.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Dürr (+ 3,06 Prozent auf 20,86 EUR), AUTO1 (+ 1,93 Prozent auf 6,01 EUR), ADTRAN (+ 1,12 Prozent auf 7,22 USD), Klöckner (+ 1,04 Prozent auf 6,82 EUR) und SYNLAB (+ 0,17 Prozent auf 11,55 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen MorphoSys (-2,19 Prozent auf 33,53 EUR), Dermapharm (-1,75 Prozent auf 40,46 EUR), Varta (-1,61 Prozent auf 19,25 EUR), PVA TePla (-1,58 Prozent auf 18,69 EUR) und GFT SE (-1,34 Prozent auf 29,42 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der AUTO1-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 101 077 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 10,230 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,60 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

