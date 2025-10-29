TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
29.10.2025 10:04:44
MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 10 Jahren bedeutet
TUI-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TUI-Papier bei 47,60 EUR. Bei einem TUI-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 210,073 TUI-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2025 auf 7,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 549,92 EUR wert. Mit einer Performance von -84,50 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
TUI wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,74 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
