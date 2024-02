Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich am Dienstagmittag leichter

Der TecDAX sinkt am zweiten Tag der Woche.

Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,48 Prozent tiefer bei 3 368,56 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 512,550 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,239 Prozent auf 3 376,89 Punkte an der Kurstafel, nach 3 384,97 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3 379,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 358,22 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, einen Wert von 3 267,74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.11.2023, wurde der TecDAX mit 3 133,97 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 20.02.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 266,20 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 1,32 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 436,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit CompuGroup Medical SE (+ 1,03 Prozent auf 31,46 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,74 Prozent auf 20,38 EUR), Sartorius vz (+ 0,42 Prozent auf 333,00 EUR), SMA Solar (+ 0,38 Prozent auf 52,70 EUR) und Telefonica Deutschland (+ 0,30 Prozent auf 2,35 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Energiekontor (-4,02 Prozent auf 69,30 EUR), HENSOLDT (-2,10 Prozent auf 34,44 EUR), Nordex (-2,01 Prozent auf 10,26 EUR), Nagarro SE (-1,85 Prozent auf 87,40 EUR) und Kontron (-1,31 Prozent auf 21,02 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 836 879 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 193,094 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die freenet-Aktie weist mit 10,07 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at