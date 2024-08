Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zeigt sich letztendlich leichter

Am Dienstag notierte der CAC 40 via Euronext letztendlich 0,32 Prozent leichter bei 7 565,78 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,340 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,144 Prozent auf 7 601,27 Punkte an der Kurstafel, nach 7 590,37 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7 565,78 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 625,08 Zähler.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, den Wert von 7 517,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2024, notierte der CAC 40 bei 8 132,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 7 229,60 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 0,464 Prozent zu Buche. 8 259,19 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 029,91 Zählern.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 244 183 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 340,240 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,44 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,87 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

