Anleger in Wien halten sich zurück: ATX am Nachmittag leichter

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,31 Prozent tiefer bei 3 607,45 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 116,368 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 3 618,70 Punkten, nach 3 618,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 620,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 605,05 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, notierte der ATX bei 3 747,12 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.03.2024, den Wert von 3 496,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Stand von 3 056,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 5,73 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. 3 305,62 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 1,36 Prozent auf 40,20 EUR), Verbund (+ 0,60 Prozent auf 75,75 EUR), Telekom Austria (+ 0,43 Prozent auf 9,24 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 35,05 EUR) und Erste Group Bank (-0,32 Prozent auf 43,85 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Andritz (-2,14 Prozent auf 57,25 EUR), BAWAG (-1,18 Prozent auf 58,70 EUR), DO (-1,09 Prozent auf 163,60 EUR), Wienerberger (-0,79 Prozent auf 32,52 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,79 Prozent auf 37,65 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 937 573 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 26,577 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,75 Prozent.

Redaktion finanzen.at