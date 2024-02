Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone

Der ATX Prime fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstag in die Verlustzone.

Der ATX Prime verliert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr 0,10 Prozent auf 1 699,35 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,007 Prozent auf 1 700,87 Punkte an der Kurstafel, nach 1 700,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 701,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 698,18 Zählern.

ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, notierte der ATX Prime bei 1 738,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 628,86 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.02.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 758,88 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 0,856 Prozent. Bei 1 750,09 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 1,18 Prozent auf 25,70 EUR), BAWAG (+ 1,10 Prozent auf 50,75 EUR), UBM Development (+ 0,95 Prozent auf 21,20 EUR), voestalpine (+ 0,79 Prozent auf 25,44 EUR) und STRABAG SE (+ 0,57 Prozent auf 44,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen PORR (-1,01 Prozent auf 13,70 EUR), Raiffeisen (-1,00 Prozent auf 18,79 EUR), Telekom Austria (-0,78 Prozent auf 7,65 EUR), UNIQA Insurance (-0,75 Prozent auf 7,93 EUR) und Palfinger (-0,61 Prozent auf 24,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 37 065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 22,217 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Im ATX Prime weist die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,32 Prozent bei der Semperit-Aktie an.

