DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|
06.10.2026 09:12:00
Apothekerkammer lässt Geld bei DocMorris pfänden
Der Online-Handel wächst, davon möchte auch der Medikamenten-Versender DocMorris profitieren. Stationäre Konkurrenten leisten erbitterten Widerstand.
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Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
05.10.26
|WDH: Apothekerkammer lässt Geld bei DocMorris pfänden (dpa-AFX)
|
05.10.26
|Handel in Zürich: So steht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
05.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI liegt im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DocMorris von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
01.10.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.at)
|
01.10.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
30.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|13,46
|0,22%
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