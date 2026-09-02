Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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02.09.2026 12:48:00

App Store: Apple erlaubt Entwicklern, Intel-Mac-Support zu streichen

Bislang waren Universal-Apps im Mac App Store die Regel. Apple streicht nun die Anforderung einer Intel-Version. Besitzer alter Macs bekommen weniger Software.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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