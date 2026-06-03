Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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03.06.2026 15:01:11
Apple Needs a Next-Gen Siri at WWDC to Power Its Future Devices
Commentary: Glasses, camera-enabled AirPods, a pendant and perhaps major Apple Watch updates all need a Gemini-powered AI revamp that isn't here yet. WWDC should be where that journey begins.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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