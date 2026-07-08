Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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08.07.2026 15:57:17
Apple Unveils $30 Billion Broadcom Deal
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Nachrichten zu Apple Inc.
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08.07.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
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08.07.26
|ROUNDUP: EU-Gericht bestätigt Apples Status als digitaler Torwächter (dpa-AFX)
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08.07.26
|Deal mit Broadcom: Apple lässt über 15 Milliarden Chips in den USA produzieren (dpa-AFX)
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08.07.26
|Apple verliert Rechtsstreit um iOS und App Store unter EU-Technologieregeln (Dow Jones)
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08.07.26
|Apple makes $30bn Broadcom deal under Trump-backed US investment pledge (Financial Times)
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08.07.26
|Apple to buy $30bn of US-made chips from Broadcom (Financial Times)
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08.07.26
|EU-Gericht bestätigt Apples Status als digitaler Torwächter (dpa-AFX)
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08.07.26