Apple Aktie

260,75EUR -0,70EUR -0,27%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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09.06.2026 07:42:18

Apple Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Apple entwickle sich beim Thema KI weiter, aber in moderatem Tempo, schrieb David Vogt am Montagabend nach der Präsentation auf der Worldwide Developers Conference (WWDC). Für die Nachfrage sieht er darin keinen "Game Changer"./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 296,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 301,54 		Abst. Kursziel*:
-1,84%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 301,54 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,84%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 260,75 -0,27% Apple Inc.

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07:47 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:45 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:42 Apple Neutral UBS AG
07:32 Bayer Buy UBS AG
07:24 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:11 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
06:56 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
06:55 BASF Neutral UBS AG
06:49 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:47 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:47 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
06:40 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
08.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research
08.06.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
08.06.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Inditex Buy UBS AG
08.06.26 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.06.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
08.06.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.06.26 National Grid Hold Deutsche Bank AG
08.06.26 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
08.06.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.06.26 Fabasoft kaufen Warburg Research
08.06.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
08.06.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Givaudan Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.06.26 Symrise Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.06.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
08.06.26 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
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08.06.26 Evonik Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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