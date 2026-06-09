Apple Aktie
|260,75EUR
|-0,70EUR
|-0,27%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Apple entwickle sich beim Thema KI weiter, aber in moderatem Tempo, schrieb David Vogt am Montagabend nach der Präsentation auf der Worldwide Developers Conference (WWDC). Für die Nachfrage sieht er darin keinen "Game Changer"./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 296,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 301,54
|
Abst. Kursziel*:
-1,84%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 301,54
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,84%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Apple auf 'Hold' - Ziel 299,88 Dollar (dpa-AFX)
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08.06.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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08.06.26
|ROUNDUP: Apple macht neuen Anlauf bei Künstlicher Intelligenz (dpa-AFX)
|
08.06.26
|Apple unveils ‘Siri AI’ in challenge to rival chatbots (Financial Times)
|
08.06.26
|AKTIE IM FOKUS: Apple nur kurz auf Rekord - KI-Präsentation überzeugt nicht (dpa-AFX)
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08.06.26
|Dow Jones aktuell: mittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
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08.06.26
|Apple-Aktie vor WWDC 2026: Neuer Anlauf für Siri - Analysten weiterhin skeptisch (finanzen.at)
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|07:42
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:47
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:42
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:47
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:42
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:47
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|260,75
|-0,27%
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|08:35
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|07:48
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:32
|Bayer Buy
|UBS AG
|07:24
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|BASF Neutral
|UBS AG
|06:49
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|08.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|08.06.26
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|08.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|08.06.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08.06.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|08.06.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.