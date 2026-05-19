Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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19.05.2026 18:09:59
Apple Unveils AI Push Beyond Siri With Smart Writing, Accessibility Features
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Nachrichten zu Apple Inc.
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19.05.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
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19.05.26
|Varta-Aktie: Großkunde springt ab - Standort in Nördlingen schließt (dpa-AFX)
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19.05.26
|ROUNDUP: Großkunde springt ab - Varta schließt Standort in Nördlingen (dpa-AFX)
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19.05.26
|WDH: Großkunde springt ab - Varta schließt Standort in Nördlingen (dpa-AFX)
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19.05.26
|WDH: Großkunde springt ab - Varta schließt Standort in Nördlingen (dpa-AFX)
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18.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
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18.05.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
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18.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
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|UBS AG
|05.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Apple Neutral
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|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Apple Overweight
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|22.04.26
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|21.04.26
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|09.03.26
|Apple Overweight
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|03.03.26
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|30.01.26
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|30.12.25
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|27.10.25
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|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
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|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.04.26
|Apple Hold
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Aktien in diesem Artikel
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