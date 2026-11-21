ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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21.11.2026 17:25:01
ASML vs. SK Hynix: Which Artificial Intelligence Stock Is a Better Buy for 2027?
The global AI expansion has created a massive demand for advanced hardware, but should you invest in the machines that print the chips or the memory that powers them? That's the choice between ASML (NASDAQ:ASML) and SK Hynix (NASDAQ:SKHY).
ASML provides the essential lithography systems needed to manufacture high-end logic and memory chips. SK Hynix produces the memory hardware itself, focusing on specialized high-bandwidth memory required for generative AI. Both are critical players in the global chip ecosystem, though they occupy very different niches.
ASML occupies a unique position among tech stocks because it is the sole provider of extreme ultraviolet (EUV) lithography systems. These massive machines use light to print complex circuits onto silicon wafers, making them indispensable for foundries producing the latest generation of processors. The company serves the world's largest chipmakers, though it does not disclose individual customer names in its recent SEC filings.
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Nachrichten zu ASML NV
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20.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
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20.11.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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20.11.26
|Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
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20.11.26
|STOXX-Handel So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
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20.11.26
|Schwacher Handel: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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20.11.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|STOXX-Handel STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
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20.11.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|17.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|19.10.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|19.10.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|19.10.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 151,20
|-7,53%
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