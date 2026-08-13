ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
13.08.2026 17:40:00
ASML vs. TSMC: Which Semiconductor Giant Has the Deeper Moat?
ASML (NASDAQ: ASML) and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) occupy two of the semiconductor industry's hardest-to-replace bottlenecks. One supplies the machines, while the other delivers manufacturing at an unmatched scale. This video explores why both could benefit from the AI boom, why geopolitics complicates the thesis, and why ASML may hold the more durable long-term advantage.Stock prices used were the market prices of July 29, 2026. The video was published on Aug. 12, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu ASML NV
|
12:26
|Freitagshandel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
09:28
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start stärker (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert zum Start (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 600,00
|0,00%
|ASML NV
|1 602,20
|0,05%