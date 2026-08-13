ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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13.08.2026 17:40:00

ASML vs. TSMC: Which Semiconductor Giant Has the Deeper Moat?

ASML (NASDAQ: ASML) and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) occupy two of the semiconductor industry's hardest-to-replace bottlenecks. One supplies the machines, while the other delivers manufacturing at an unmatched scale. This video explores why both could benefit from the AI boom, why geopolitics complicates the thesis, and why ASML may hold the more durable long-term advantage.Stock prices used were the market prices of July 29, 2026. The video was published on Aug. 12, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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11.08.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
30.07.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
22.07.26 ASML NV Buy UBS AG
16.07.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
16.07.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

ASML Holding NV NY Registered Shs 1 600,00 0,00% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 1 602,20 0,05% ASML NV

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