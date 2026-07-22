ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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22.07.2026 11:09:36

ASML NV Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach einer virtuellen Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Diese untermauere die Prognose, dass die Nachfrage das Angebot weiterhin übersteige, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Marktlage sei aktuell über das kommende Jahr hinaus zu überschauen, ein zu diesem Zeitpunkt seltenes Phänomen./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
2 250,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 562,20 € 		Abst. Kursziel*:
44,03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 560,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,19%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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