ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 2100 auf 2250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nach den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Chipindustrie-Ausrüsters seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2028 um bis zu 19 Prozent erhöht, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anders als manche Investoren, die zunehmend Kurstreiber vermissten, sehe er dank der angehobenen Unternehmensziele noch Luft nach oben - zumal die Aktie im historischen Vergleich günstig sei./rob/gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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