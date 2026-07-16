ASML NV Aktie
|1 562,20EUR
|-14,40EUR
|-0,91%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat ASML nach Quartalszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 1300 auf 1800 Euro angehoben. Der Chipindustrie-Ausrüster sei Gewinner des KI-Booms und habe seinen Ausblick deutlich erhöht, schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts sehr guter Zahlen mit einigen Rekorden und anhaltend hoher Nachfrage erhöhte er seine Schätzungen spürbar./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Kaufen
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
1 593,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
1 562,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
17:58
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für ASML auf 1650 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 gibt nach (finanzen.at)
|
15:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
13:00
|ASML Holding – KI-Boom sorgt für zweite Prognoseanhebung in diesem Jahr (NewsTool)
|
13:00
|ASML Holding – KI-Boom sorgt für zweite Prognoseanhebung in diesem Jahr (NewsTool)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|15:38
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14:50
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:33
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:05
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:38
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14:50
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:33
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:05
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:38
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|12:57
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:33
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:05
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 568,00
|-0,55%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:30
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:56
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:46
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:31
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18:12
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:11
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|18:11
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|18:11
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:11
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:31
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|15:38
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|15:13
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|15:01
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|14:50
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:38
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:08
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:00
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|13:13
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|12:59
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:58
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:57
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:57
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|12:40
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:35
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|12:34
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:33
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|11:06
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:05
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|10:09
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|10:07
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:04
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|10:00
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:24
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09:24
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research