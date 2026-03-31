AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|
31.03.2026 08:59:03
AstraZeneca: Efzimfotase Alfa Shows Positive Results From Phase III Programme
(RTTNews) - AstraZeneca (AZN, AZN.L, ZEG.DE, AZN.ST) said the efzimfotase alfa or ALXN1850 Phase III clinical programme, designed to study a broad hypophosphatasia patient population, demonstrated positive results. The company said the data will be presented at a forthcoming medical meeting and shared with global regulatory authorities.
The MULBERRY Phase III trial in children with HPP who have not been previously treated with Strensiq, showed that efzimfotase alfa met its primary endpoint. Results showed a statistically significant and clinically meaningful improvement in bone health from baseline compared to placebo, at week 25.
Positive high-level results from the CHESTNUT Phase III trial showed that efzimfotase alfa was well-tolerated and showed a favourable safety profile in paediatric patients switching from Strensiq and maintained the treatment benefit of Strensiq on bone health at week 25.
In the HICKORY Phase III trial, efzimfotase alfa showed numerical improvement but did not achieve statistical significance in the primary endpoint of six-minute walk test in adolescents and adults with HPP who have not been previously treated with Strensiq, compared to placebo at week 25.
At last close, AstraZeneca shares were trading at 14,746.00 pence, up 0.30%.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
Analysen zu AstraZeneca PLC
|30.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|169,80
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX mit Verlusten -- DAX mit leichtem Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Verlusten. Am deutschen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.