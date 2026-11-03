AstraZeneca Aktie
|165,95EUR
|-0,90EUR
|-0,54%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 19800 auf 20500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er prognostiziere bei dem Gesamtumsatz des Pharmakonzerns bis 2037 lediglich ein "schwaches Jahr", schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Daher erschienen ihm die vom Markt erwarteten, aufeinanderfolgenden Rückgänge des Gesamtumsatzes in den Jahren 2033 bis 2037 als extrem. Diese Lücke könnte dem Experten zufolge durch zehn positive Phase-3-Studiendaten in den Jahren 2027 und 2028 geschlossen werden./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 11:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
205,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
166,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
138,38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
02.11.26
|LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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02.11.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.11.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verliert zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
30.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
30.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
30.10.26
|AstraZeneca-Aktie gewinnt: Pharmariese legt kräftiger zu als prognostiziert (dpa-AFX)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|11:11
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|02.11.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|11:11
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|02.11.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|11:11
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|02.11.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|166,15
|-0,42%
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|Knorr-Bremse Buy
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|11:11
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|Bernstein Research
|10:55
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:45
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:43
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:42
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:40
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:37
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:57
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:33
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|08:00
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:56
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|adidas Sell
|UBS AG
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|02.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|02.11.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|DWS Group Buy
|UBS AG