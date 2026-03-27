AstraZeneca Aktie

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

27.03.2026 15:22:14

AstraZeneca Stock Rises 4% Over Positive Data From Tozorakimab Study

(RTTNews) - Shares of AstraZeneca PLC (AZN) are gaining about 4 percent on Friday morning trading after the company announced positive high-level results from the Phase III OBERON and TITANIA trials in patients with chronic obstructive pulmonary disease.

The company's shares are currently trading at $191.72 on the New York Stock Exchange, up 4.57 percent. The stock opened at $190.88 and has climbed as high as $192.97 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $122.48 to $212.71.

Tozorakimab was generally well tolerated and showed a favorable safety profile. Importantly, the treatment met its primary endpoint in both the OBERON and TITANIA Phase III trials, reinforcing its potential as a new therapeutic option for patients with COPD.

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

mehr Nachrichten

27.03.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
27.03.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
16.03.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AstraZeneca PLC 163,90 3,24%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.03.26 KW 13: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

