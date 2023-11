ATX aktuell: ATX liegt schlussendlich im Minus

Letztendlich legten Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der ATX ging nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 3 251,33 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 110,608 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 3 252,93 Punkte an der Kurstafel, nach 3 252,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 260,23 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 243,03 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,719 Prozent zurück. Der ATX lag vor einem Monat, am 23.10.2023, bei 3 024,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.08.2023, wurde der ATX mit 3 098,59 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor einem Jahr, am 23.11.2022, einen Stand von 3 245,90 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 2,90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 006,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,93 Prozent auf 42,15 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,57 Prozent auf 19,40 EUR), OMV (+ 1,06 Prozent auf 40,22 EUR), CA Immobilien (+ 0,86 Prozent auf 29,40 EUR) und voestalpine (+ 0,69 Prozent auf 26,12 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Lenzing (-3,73 Prozent auf 36,15 EUR), AT S (AT&S) (-2,18 Prozent auf 24,22 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,69 Prozent auf 116,00 EUR), Andritz (-1,06 Prozent auf 48,74 EUR) und Österreichische Post (-0,47 Prozent auf 31,90 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 588 211 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 29,044 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,33 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

