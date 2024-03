ATX aktuell: ATX verliert am Nachmittag

Am ersten Tag der Woche halten sich die Anleger in Wien zurück.

Am Montag tendiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,11 Prozent leichter bei 3 495,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 112,124 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,052 Prozent stärker bei 3 501,22 Punkten in den Handel, nach 3 499,40 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 504,79 Punkte, das Tagestief hingegen 3 481,11 Zähler.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, einen Stand von 3 384,84 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 3 407,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wies der ATX einen Wert von 3 024,58 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,45 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 507,84 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Verbund (+ 1,76 Prozent auf 69,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,48 Prozent auf 44,65 EUR), Raiffeisen (+ 0,95) Prozent auf 17,98 EUR), OMV (+ 0,95 Prozent auf 43,43 EUR) und EVN (+ 0,81 Prozent auf 24,75 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Andritz (-4,53 Prozent auf 56,90 EUR), Lenzing (-1,12 Prozent auf 30,90 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,88 Prozent auf 112,20 EUR), voestalpine (-0,46 Prozent auf 25,80 EUR) und AT S (AT&S) (-0,40 Prozent auf 17,45 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CA Immobilien-Aktie. 649 330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 23,642 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,32 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

