Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Rentable Andritz-Investition?
|
01.12.2025 10:04:31
ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Andritz-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das Andritz-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 49,68 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Andritz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 201,309 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Andritz-Papiers auf 62,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 531,45 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,31 Prozent.
Der Börsenwert von Andritz belief sich zuletzt auf 6,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Andritz AG
